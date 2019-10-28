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15:11   28 Октября 2019
Россия

Воробьев рассказал Путину о сотрудничестве Московской области с центром «Сириус»

Воробьев рассказал Путину о сотрудничестве Московской области с центром «Сириус»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о сотрудничестве региона с образовательным центром «Сириус». Встреча Путина и Воробьева состоялась в резиденции «Ново-Огарево», передает «360».

По словам Воробьева, в столичном регионе в скором времени появятся два центра по образцу сочинского «Сириуса»: в Одинцове и Долгопрудном. Глава Московской области отметил, что центр «Сириус» задал высокую планку после поддержки Владимира Путина, поэтому подмосковные школы видят цель в том, чтобы тоже заручиться помощью президента. 

Как рассказал Андрей Воробьев, в физтех-лицее в Долгопрудном сейчас большой конкурс: семь претендентов на одно место. В беседе с президентом он отметил, что в таких центрах должны обучаться одаренные талантливые дети. По мнению Воробьева, необходимо увеличить вместимость школ в Долгопрудном и Одинцове, такая задача стоит перед местными властями и властями Московской области. 

Центр для одаренных детей «Сириус» работает в Сочи, в августе открылся его новый корпус, где побывал Владимир Путин.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #воробьев #московская область #сириус

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