Вассерман усомнился в очередной ликвидации аль-Багдади из-за выборов в США

Публицист Анатолий Вассерман в разговоре с «Политикой Сегодня» усомнился в очередном «убийстве» лидера «Исламского государства» (ИГ, террористической организации, запрещенной в РФ) аль-Багдади американскими военными.

«Описанная сперва в американской прессе, а потом дополненная самим Трампом операция настолько нелепа, неуклюжа, что вполне можно «поверить» в ее реальность, — заметил Вассерман. — Но с другой стороны случилось это в настолько нужны для Трампа момент, что поверить трудно, ведь ясно, что Трампу нужен успех любой ценой и способом».

«Ликвидация» аль-Багдади, как добавил публицист, позволяет заработать политических очков перед президентскими выборами в США и компенсирует «трусость» американских военных, бросивших базы на севере Сирии в разгар турецкой антитеррористической операции «Источник мира», развернутой против бывших союзников Вашингтона, которых Анкара считает связанными с террористической Рабочей партией Курдистана, организации запрещенной и в США.

«Если хотя бы один военный снаряд, выпущенный турками по курдам, случайно попал по американскому солдату, это бы означало крах НАТО. Это были не военные, а политические соображения. И вполне здравые. Но противники Трампа представили это как очередной провал, и ему понадобилось срочно продемонстрировать очередной успех. И в силу того, что все это своевременно это случилось, я сомневаюсь в том, что операция была реальной», — резюмировал собеседник агентства.

Первыми об очередном убийстве аль-Багдади сообщили американские СМИ, со ссылкой на источники. Позже ответственность за «ликвидацию» террориста №1 взял на себя Twitter глава США Дональд Трамп. По данным, которые ему предоставили в Пентагоне, лидера ИГ рейнджеры, переброшенные на вертолетах из Ирака, настигли в сирийской провинции Идлиб.

Почему аль-Багдади выбрал для своего укрытия и своих детей регион, контролируемый вражеским для него крылом «Аль-Каиды» (террористической организации, запрещенной в РФ), в США не уточняют. Сам глава ИГ, по их версии, на вопросы ответить не успел, подорвал себя с помощью взрывчатки. Его тело показывать миру, они отказываются. Предлагают им верить на слово. Останки убитого, если они были, военные США собираются утопить в океане.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ решением Верховного суда