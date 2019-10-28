Правительство Германии приветствует решение об отсрочке Brexit

Берлин рассчитывает, что Лондон использует продуктивно дополнительное время. Немецкое правительство приветствует решение об отсрочке выхода Великобритании из Европейского союза до 31 января 2020 года. Об этом заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск сообщил, что 27 стран-членов ЕС согласились отложить Brexit до 31 января. По его словам, предстоит письменно утвердить это решение​​​. Великобритания просила отложить выход из Евросоюза с 31 октября до 31 января, поскольку пока так и не ратифицировали договор об условиях Brexit.

«Да, федеральное правительство поддерживает это», — сказал Штеффен Зайберт.

Берлин считает, что Брюссель достиг хорошего решения. Позитивно, что все 27 стран-членов продемонстрировали единство, продолжил официальный представитель кабмина Германии. По его словам, теперь мяч на стороне Британии.