Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
США придумали новую версию «обнаружения» аль-Багдади

США придумали новую версию «обнаружения» аль-Багдади

 Минвостокразвития добивается снижения цен на овощи в Арктике

Минвостокразвития добивается снижения цен на овощи в Арктике
Минск усилит охрану госграницы в связи с размещением танков США в Литве

Минск усилит охрану госграницы в связи с размещением танков США в Литве

 РФ и Белоруссия переработают план применения региональной группировки войск

РФ и Белоруссия переработают план применения региональной группировки войск
Представители США привезли в Ирак останки человека, которого выдадут за аль-Багдади

Представители США привезли в Ирак останки человека, которого выдадут за аль-Багдади

 Израильские журналисты заподозрили Нетаньяху в тайном визите в Эр-Рияд

Израильские журналисты заподозрили Нетаньяху в тайном визите в Эр-Рияд
США придумали новую версию «обнаружения» аль-Багдади

США придумали новую версию «обнаружения» аль-Багдади

 Минвостокразвития добивается снижения цен на овощи в Арктике

Минвостокразвития добивается снижения цен на овощи в Арктике
Минск усилит охрану госграницы в связи с размещением танков США в Литве

Минск усилит охрану госграницы в связи с размещением танков США в Литве

 РФ и Белоруссия переработают план применения региональной группировки войск

РФ и Белоруссия переработают план применения региональной группировки войск
Представители США привезли в Ирак останки человека, которого выдадут за аль-Багдади

Представители США привезли в Ирак останки человека, которого выдадут за аль-Багдади

 Израильские журналисты заподозрили Нетаньяху в тайном визите в Эр-Рияд

Израильские журналисты заподозрили Нетаньяху в тайном визите в Эр-Рияд
14:48   28 Октября 2019
Россия

Большинство россиян назвали США враждебной страной

Большинство россиян назвали США враждебной страной

Большинство россиян назвали США враждебной страной. Таковы итоги опроса, который проводили специалисты ВЦИОМ.

Так, 67 процентов опрошенных заявили, что у России на данный момент наиболее враждебные и напряженные отношения с Соединенными Штатами. В минувшем году США называли враждебной страной на восемь процентов опрошенных больше.

Также 53 процента опрошенных заявили, что враждебной для России является Украина, 25 процентов назвали Великобританию. Кроме того, россияне включили в список враждебных стран Польшу, Грузию, ФРГ, Латвию и Литву. 

В опросе ВЦИОМ поучаствовали 1600 совершеннолетних граждан РФ. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #опрос #вциом #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...