Большинство россиян назвали США враждебной страной. Таковы итоги опроса, который проводили специалисты ВЦИОМ.

Так, 67 процентов опрошенных заявили, что у России на данный момент наиболее враждебные и напряженные отношения с Соединенными Штатами. В минувшем году США называли враждебной страной на восемь процентов опрошенных больше.

Также 53 процента опрошенных заявили, что враждебной для России является Украина, 25 процентов назвали Великобританию. Кроме того, россияне включили в список враждебных стран Польшу, Грузию, ФРГ, Латвию и Литву.

В опросе ВЦИОМ поучаствовали 1600 совершеннолетних граждан РФ.