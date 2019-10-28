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14:50   28 Октября 2019
Россия

Лавров назвал печальными планы США выйти из Договора по открытому небу

Лавров назвал печальными планы США выйти из Договора по открытому небу

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что будет печально, если Вашингтон решит выйти из Договора по открытому небу. Так министр ответил на соответствующий вопрос журналистов в понедельник, 28 октября.

«Я читал только, что и вы читали. Это будет печально», — сказал он.

Ранее американские СМИ сообщили, что Белый дом раздумывает о выходе из Договора по открытому небу. Соответствующий документ уже подписан Дональдом Трампом.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #лавров #трамп #договор об открытом небе

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