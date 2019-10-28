«Оппозиция» снова решила напомнить о себе по случаю смерти педофила Буковского

В ночь с воскресенья на понедельник стало известно о смерти бывшего советского диссидента Владимира Буковского, которого в свое время СССР обменяло на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. Он ушел из жизни в одной из больниц британского Кембриджа вечером 27 октября в возрасте 76 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. В последнее время Буковский боролся с рядом заболеваний. Помимо репутации писателя и советского инакомыслящего, он успел заработать и обвинения в изготовлении и хранении детской порнографии, пишет New Inform.

Обвинение бывшему 72-летнему политику предъявили власти Великобритании. Главный прокурор Восточной Англии Дженни Хопкинс тогда заявил, что Королевская прокуратура в 2015 году собиралась привлечь «в общественных интересах» Буковского к ответственности по подозрению в предполагаемом изготовлении и хранении снимков порнографического характера, на которых изображены несовершеннолетние. Тогда диссидент должен был предстать перед Кембриджским магистратским судом.

Ему предъявили обвинения по пяти эпизодам изготовления и по шести пунктам владения непристойными фото, в том числе с изображением детей. Как сообщили в британской прокуратуре, возможные правонарушения бывший советский диссидент совершил до 28 октября 2014 года. Сам же обвиняемый, разумеется, уверял, что никогда не слышал о каких-либо подозрениях такого рода в свой адрес. Закон Англии и Уэльса подразумевает наказание до 10 лет лишения свободы за изготовление детской порнографии.

Стоит отметить, что Буковский был значимой фигурой для советского диссидентского движения. Он родился в 1942 году в Башкирии. В школьные годы он услышал доклад Никиты Хрущева на XX съезде партии о культе личности Иосифа Сталина, после чего записался в заядлые антикоммунисты. Далее у Буковского начались проблемы с законом. Во время отбывания одного из тюремных сроков Буковский вместе с единомышленником – профессиональным психиатром – написал книгу о том, как бороться с советскими властям. В общей сложности Буковский провел в неволе более 12 лет. После перестройки писатель всячески пытался участвовать в политической жизни России, но это своего результата не дало.

Персону Буковского, как известного русофоба и противника российской власти, буквально боготворят представители современной «оппозиции». Сторонник скандально известного блогера Алексея Навального Илья Яшин даже опубликовал на своей странице новость о смерти Буковского, которую опубликовала либеральная Meduza. «Радио Свобода», «МБХ Медиа» опального миллиардера Михаила Ходорковского, скандальная «Медиазона» также решили «почтить» память запятнавшего свою репутацию диссидента. Все они поспешили сообщить своим подписчикам о кончине противника РФ, назвав его правозащитником.

Тот факт, что российская «оппозиция» лояльно относится к педофилам, уже мало кого способен удивить. Стоит вспомнить инцидент с активистами молодежного движения «Весна». 18-летний «оппозиционер» Владимир Казаченко был задержан и впоследствии арестован после того, как в телефоне его 14-летней нашли изображения порнографического характера. Кроме того, выяснилось, что активисты «Весны» вовлекли подростка в полноценные оргии. Однако Казаченко и его друзей либералы даже не стали осуждать. Юноша даже начал получать поддержку от единомышленников. По словам пресс-секретаря «Весны» Анжелики Петровской, дело Казаченко стало «преступлением без жертвы», так как, уверяет он, в результате его действий никто не пострадал.

«Очень странно осуждать человека, особенно на такой срок просто за подростковый секс, за убийство меньше дают. В этом ничего такого ужасного на самом деле нет. Это, можно сказать, даже нормально», — заявила Петровская.

Согласно материалам дела, 18-летний активист движения, лояльного все тому же Навальному, сначала заставил 14-летнюю девочку употребить наркотики, а после склонил ее к половому акту под одним из агитационных плакатов блогера. Происходящее Казаченко и его приятель даже засняли на смартфон. В ходе ареста за хранение наркотиков полицейские и обнаружили порнографические материалы.

Несмотря на аналогичный «послужной список», Буковского не стали осуждать в либеральной тусовке. Более того, российская «оппозиция» даже пытается воспеть его «заслуги», выставляя диссидента как очередного борца за права людей. Однако события последних лет доказывают, что для либералов - чем ниже нравы человека, тем это лучше для «идеи».