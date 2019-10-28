Минск усилит охрану госграницы в связи с размещением танков США в Литве

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков рассказал, какие меры предпримут власти страны в связи с размещением бронетанковой техники США в Литве (рядом с границей республики) и учениями НАТО весной следующего года. Его слова в понедельник приводит Sputnik Беларусь.

Белорусский лидер Александр Лукашенко на прошлой неделе поручил разработать план мероприятий после того, как стало известно о размещении в Литве бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США.

По словам главы Минобороны республики, после поручения президента были приняты решения, позволяющие адекватно контролировать действия иностранных военных.

«Это будут меры по контролю за вооружениями, отправке инспекционных групп на сопредельную территорию, усилению задач разведки», — сказал Равков.

Белоруссия также примет меры по усилению госграницы, сказал министр. Кроме этого, власти страны намерены увеличить численность сухопутного контингента на литовском направлении. Помимо военной составляющей планируются ряд информационных и дипломатических мер, уточнил глава министерства обороны.

Равков отметил, что решения властей «абсолютно адекватны мероприятиям, проводимым на соседней территории». Он подчеркнул, что благодаря разработанным мерам получится реагировать и держать на постоянном контроле всю ситуацию.

Министр обороны заверил, что, как международная, так и белорусская общественность может не волноваться — вооруженные силы страны смогут защитить свой народ и обеспечить мирный труд.