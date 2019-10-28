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14:38   28 Октября 2019
Россия

Кремль следил с большим вниманием за визитом Зеленского в Золотое

Кремль следил с большим вниманием за визитом Зеленского в Золотое

Журналист УНИАН спросил у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, следили ли в Кремле за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в город Золотое, передает Федеральное агентство новостей.

«Безусловно, мы следили с большим вниманием», — ответил Песков.

Журналист уточнил, означает ли разведение войск в город Золотое, что РФ вернется к процессу подготовки обсуждения «нормандской встречи». Песков ответил, что некоторые диалоги осветили существующие проблемы и показали первоисточник.

Кремль надеется, что, когда президент Украины заставит подразделения выполнять собственные приказы, тогда уже можно будет говорить о подготовке к разведению войск, а это важная составная часть подготовки к саммиту.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #золотое #зеленский

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