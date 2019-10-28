Песков опроверг информацию о закрытии в России почти 700 тысяч компаний

Информация Минэкономразвития РФ о закрытии почти 700 тысяч российских компаний малого и среднего бизнеса абсолютно не совпадает с данными, которые Кремль получил от Корпорации по малому и среднему бизнесу и ФНС.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 28 октября. При этом он указал на некоторые нюансы, в частности, «в случае с теми, кто платил налоги по «упрощенке», а теперь перешел в категорию среднего бизнеса».

«Но в целом, те данные, о которых говорите вы, не подтверждаются», — цитирует Пескова ФАН.

Ранее «Известия» со ссылкой на МЭР писали, что за последний год в РФ закрылось 668 тысяч юридических лиц. Причина — ухудшение экономических условий в стране. Тогда представитель Кремля пообещал проверить информацию, но отметил, что известные ему данные говорят об обратном.