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Путин встретится с губернатором Московской области Андреем Воробьевым

Путин встретится с губернатором Московской области Андреем Воробьевым

 Путин поручил создать план развития инфраструктуры участков «дальневосточного гектара»

Путин поручил создать план развития инфраструктуры участков «дальневосточного гектара»
РФ и Белоруссия переработают план применения региональной группировки войск

РФ и Белоруссия переработают план применения региональной группировки войск

 Лукашенко возмутился размещением войск США в Литве

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14:01   28 Октября 2019
Россия

Путин встретится с губернатором Московской области Андреем Воробьевым

Путин встретится с губернатором Московской области Андреем Воробьевым

Президент России Владимир Путин встретится с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, встреча Путина и Воробьева намечена на понедельник, 28 октября. Представитель Кремля сообщил, что Воробьев расскажет президенту РФ об обстановке в столичном регионе, а также доложит о том, как обстоят дела после выполнения президентских указов, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Путин встретится с губернатором Московской области Андреем Воробьевым

Ранее на сайте Кремля появился список поручений, которые Владимир Путин выпустил для правительства РФ и других ведомств. В частности, глава государства поручил властям создать план развития инфраструктуры участков «дальневосточного гектара», принять дополнительные меры помощи обманутым дольщикам, а также предусмотреть льготы на оплату авиабилетов детям-инвалидам с Дальнего Востока.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #путин #политика #воробьев

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