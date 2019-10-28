Президент России Владимир Путин встретится с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, встреча Путина и Воробьева намечена на понедельник, 28 октября. Представитель Кремля сообщил, что Воробьев расскажет президенту РФ об обстановке в столичном регионе, а также доложит о том, как обстоят дела после выполнения президентских указов, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее на сайте Кремля появился список поручений, которые Владимир Путин выпустил для правительства РФ и других ведомств. В частности, глава государства поручил властям создать план развития инфраструктуры участков «дальневосточного гектара», принять дополнительные меры помощи обманутым дольщикам, а также предусмотреть льготы на оплату авиабилетов детям-инвалидам с Дальнего Востока.