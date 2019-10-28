Курдские боевики оставили военную базу и блокпост на севере сирийской Ракки

Бандформирования из курдов покинули военную базу с тренировочным лагерем и блокпост милиции «Асаиш», которые расположены на севере сирийской Ракки на окраине города Айн-Исса.

База, остановленная курскими радикалами, находится недалеко от трассы М4, западнее брошенного лагеря беженцев. Часть зданий разрушены авиаударами. В уцелевших строениях расположены комнаты для личного состава, оборудованные бытовой техникой.

На стенах висят флаги Отрядов народной самообороны (YPG) и курдской партии «Демократический союз» (PYD). Также отдельно оборудован полигон для стрельбы.

Напомним, операция Турции против боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), а также их соратников из числа разгромленного «Исламского государства» (запрещено в РФ) длилась с 9 до 22 октября с целью создания 30-километровой буферной зоны безопасности.

22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подписали сочинский меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. После этого Анкара объявила, что антитеррористическая операция на северо-востоке Сирии фактически остановлена. На сирийскую сторону границы с Турцией вошла российская военная полиция, которая содействует выводы курдских боевиков.