США «ликвидировали» аль-Багдади, списав сценарий с устранения бен Ладена

Федеральное агентство новостей выяснило, что история о «смерти» лидера запрещенной группировки ИГ* Абу Бакара аль-Багдади полностью скопирована с другой операции — по уничтожению Усамы бен Ладена в 2011 году.

О якобы его ликвидации стало известно накануне, 27 октября. Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что уничтожение самого разыскиваемого террориста было его целью с момента начала президентства. Тело боевика оказалось обезображено, поскольку аль-Багдади привел в действие пояс смертника, однако ДНК-анализ, как заявили в Белом доме, позволил установить личность убитого.

ФАН пишет, что события весьма напоминают ситуацию в 2011 году, когда администрация Барака Обамы накануне переизбрания президента на второй срок сообщила о смерти «террориста номер один» — Усамы бен Ладена. В обоих случаях не были показаны тела террористов.

Источники утверждают, что дом аль-Багдади находился примерно в десяти километрах от границы с Турцией. Усама бен Ладен до ликвидации проживал неподалеку от пакистанской военной базы. Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что во время операции не пострадал ни один человек. Такое же заявление сделал Обама в 2011 году.

Странная ситуация складывается вокруг анализов теста ДНК, считают журналисты.

«Мы собрали части тела, которое вроде как опознали как аль-Багдади. Но нужно было быть уверенными, поэтому пришлось извлекать из-под обломков. Поэтому ДНК-тест пришлось делать на месте, через 15 минут мы получили подтверждение», — заявил Трамп.

При этом известно, что террорист подорвался в тоннеле, который от взрыва рухнул. Также по месту нанесли удар ВВС США, а «…после эвакуации останков американские военные подтвердили личность аль-Багдади визуально, по лицу». Возможно ли такое? И возможно ли так быстро провести ДНК-тест?

Такие же вопросы возникали и после ликвидации Усамы бен Ладена. Тогда западные СМИ писали, что тело террориста может быть идентифицировано анализом ДНК с использованием образцов тканей и крови его сестры, которая умерла от опухоли мозга.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин полагает, что операция по ликвидации лидера ИГ* — это хороший пиар-ход в преддверии выборов 2020 года. Таким образом Трамп показывает свою силу как действующего президента.

«Убийство аль-Багдади с точки зрения американской логики компенсирует последствия вывода части войск из Сирии и предательства курдских союзников, как они это называют. Трамп этой операцией показывает всему западу, что он еще может решать какие-то вопросы», — сказал Рожин.

*Террористическая организация, запрещена в РФ