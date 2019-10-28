РФ и Белоруссия переработают план применения региональной группировки войск, об этом заявил министр обороны республики Андрей Равков. По его словам, это связано с тем, что неподалеку от границы Литва разместила военных США.

Как заявил Равков, такие меры принимаются в ответ на те мероприятия, которые проводят на соседней территории. Он отметил, что Москва и Минск проведут совместную разведку из-за предстоящих в 2020 году учений НАТО. По мнению главы Минобороны Белоруссии, это позволит стране держать ситуацию под контролем.

21 октября 500 военнослужащих США, а также 25 БМП и 30 танков прибыли на территорию Литвы и разместились в 15 километрах от границы с Белоруссией. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что страна вынуждена принимать ответные меры.