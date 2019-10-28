Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин встретится с губернатором Московской области Андреем Воробьевым

Путин встретится с губернатором Московской области Андреем Воробьевым

 Путин поручил создать план развития инфраструктуры участков «дальневосточного гектара»

Путин поручил создать план развития инфраструктуры участков «дальневосточного гектара»
РФ и Белоруссия переработают план применения региональной группировки войск

РФ и Белоруссия переработают план применения региональной группировки войск

 Лукашенко возмутился размещением войск США в Литве

Лукашенко возмутился размещением войск США в Литве
Курдские боевики оставили военную базу и блокпост на севере сирийской Ракки

Курдские боевики оставили военную базу и блокпост на севере сирийской Ракки

 Саммит Россия — Африка продемонстрировал, что политика Запада по изоляции РФ провалилась

Саммит Россия — Африка продемонстрировал, что политика Запада по изоляции РФ провалилась
Путин встретится с губернатором Московской области Андреем Воробьевым

Путин встретится с губернатором Московской области Андреем Воробьевым

 Путин поручил создать план развития инфраструктуры участков «дальневосточного гектара»

Путин поручил создать план развития инфраструктуры участков «дальневосточного гектара»
РФ и Белоруссия переработают план применения региональной группировки войск

РФ и Белоруссия переработают план применения региональной группировки войск

 Лукашенко возмутился размещением войск США в Литве

Лукашенко возмутился размещением войск США в Литве
Курдские боевики оставили военную базу и блокпост на севере сирийской Ракки

Курдские боевики оставили военную базу и блокпост на севере сирийской Ракки

 Саммит Россия — Африка продемонстрировал, что политика Запада по изоляции РФ провалилась

Саммит Россия — Африка продемонстрировал, что политика Запада по изоляции РФ провалилась
13:47   28 Октября 2019
Россия

Путин поручил создать план развития инфраструктуры участков «дальневосточного гектара»

Путин поручил создать план развития инфраструктуры участков «дальневосточного гектара»

Российский лидер Владимир Путин поручил Кабмину представить план создания инженерной инфраструктуры для земельных участков, которые выделяются по программе «дальневосточный гектар».

Такое распоряжение Путин дал по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока в понедельник, 28 октября. Об итогах работы правительству нужно доложить до 1 декабря 2019 года.

Встреча с жителями Дальнего Востока прошла 6 сентября, Путин заявил о возможности создания совместной с регионами программы обустройства инфраструктурой земельных участков, выделяемых в рамках соцпрограмм. Глава государства «не хочет ничего плохого сказать о главах регионов», но понимает, что если они не будут чувствовать ответственности за качество выделяемой земли, то тогда «будут раздавать все что угодно и где угодно в расчете, что федеральный бюджет погасит все проблемы».

Так президент ответил на предложение главы приморской организации «Совет многодетных родителей» Дианы Романенко. По ее словам, в регионе в последние семь лет многодетным семьям выделили около восьми тысяч участков по соцпрограмме, но большинство их них находятся в труднодоступных местах без инфраструктуры. Романенко предложила создать единую федеральную целевую программу по обустройству таких земель.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#путин #дальний восток #гектар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...