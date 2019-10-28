Путин поручил создать план развития инфраструктуры участков «дальневосточного гектара»

Российский лидер Владимир Путин поручил Кабмину представить план создания инженерной инфраструктуры для земельных участков, которые выделяются по программе «дальневосточный гектар».

Такое распоряжение Путин дал по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока в понедельник, 28 октября. Об итогах работы правительству нужно доложить до 1 декабря 2019 года.

Встреча с жителями Дальнего Востока прошла 6 сентября, Путин заявил о возможности создания совместной с регионами программы обустройства инфраструктурой земельных участков, выделяемых в рамках соцпрограмм. Глава государства «не хочет ничего плохого сказать о главах регионов», но понимает, что если они не будут чувствовать ответственности за качество выделяемой земли, то тогда «будут раздавать все что угодно и где угодно в расчете, что федеральный бюджет погасит все проблемы».

Так президент ответил на предложение главы приморской организации «Совет многодетных родителей» Дианы Романенко. По ее словам, в регионе в последние семь лет многодетным семьям выделили около восьми тысяч участков по соцпрограмме, но большинство их них находятся в труднодоступных местах без инфраструктуры. Романенко предложила создать единую федеральную целевую программу по обустройству таких земель.