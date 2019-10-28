Трамп восстанавливает престиж США в Сирии «ликвидацией» аль-Багдади, считает эксперт

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин встретится с губернатором Московской области Андреем Воробьевым

Путин встретится с губернатором Московской области Андреем Воробьевым

 Путин поручил создать план развития инфраструктуры участков «дальневосточного гектара»

Путин поручил создать план развития инфраструктуры участков «дальневосточного гектара»
РФ и Белоруссия переработают план применения региональной группировки войск

РФ и Белоруссия переработают план применения региональной группировки войск

 Лукашенко возмутился размещением войск США в Литве

Лукашенко возмутился размещением войск США в Литве
Курдские боевики оставили военную базу и блокпост на севере сирийской Ракки

Курдские боевики оставили военную базу и блокпост на севере сирийской Ракки

 Саммит Россия — Африка продемонстрировал, что политика Запада по изоляции РФ провалилась

Саммит Россия — Африка продемонстрировал, что политика Запада по изоляции РФ провалилась
Путин встретится с губернатором Московской области Андреем Воробьевым

Путин встретится с губернатором Московской области Андреем Воробьевым

 Путин поручил создать план развития инфраструктуры участков «дальневосточного гектара»

Путин поручил создать план развития инфраструктуры участков «дальневосточного гектара»
РФ и Белоруссия переработают план применения региональной группировки войск

РФ и Белоруссия переработают план применения региональной группировки войск

 Лукашенко возмутился размещением войск США в Литве

Лукашенко возмутился размещением войск США в Литве
Курдские боевики оставили военную базу и блокпост на севере сирийской Ракки

Курдские боевики оставили военную базу и блокпост на севере сирийской Ракки

 Саммит Россия — Африка продемонстрировал, что политика Запада по изоляции РФ провалилась

Саммит Россия — Африка продемонстрировал, что политика Запада по изоляции РФ провалилась
13:30   28 Октября 2019
Весь мир

Трамп восстанавливает престиж США в Сирии «ликвидацией» аль-Багдади, считает эксперт

Трамп восстанавливает престиж США в Сирии «ликвидацией» аль-Багдади, считает эксперт

Однако подобные громкие медиасенсации значимы лишь для внутренней политики США. Об этом в комментарии ФАН рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков. По его словам, сообщение о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади американцами появилось в схожих с операцией против Усамы Бен Ладена обстоятельствах.

Ранее точно также лидера международной террористической организации объявили уничтоженным после операции американского спецназа за год до президентских выборов в США, а повторение процедуры захоронения тела убитого террориста лишь усиливает сходство.

По словам Простакова, американскому лидеру Дональду Трампу нужно восстановить престиж США после вывода военных с сирийских территории, хотя это являлось исполнением предвыборного обещания президента. Действительно, фигура аль-Багдади менее раскручена в США, чем Бен Ладена.

«Сейчас нет другой фигуры, выражающей в себе безусловное зло, ликвидация которой позволяет поднять рейтинг осуществивших это», — объяснил эксперт.

Имеет место информационная кампания, у которой мало общего с реальностью, продолжил Сергей Простаков. Формально президент США избавился от своеобразного «наследия» предшественников, которые напрямую могут быть причастны к созданию террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и сделавших аль-Багдади лидером этой организации, резюмировал эксперт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #сирия #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...