Трамп восстанавливает престиж США в Сирии «ликвидацией» аль-Багдади, считает эксперт

Однако подобные громкие медиасенсации значимы лишь для внутренней политики США. Об этом в комментарии ФАН рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков. По его словам, сообщение о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади американцами появилось в схожих с операцией против Усамы Бен Ладена обстоятельствах.

Ранее точно также лидера международной террористической организации объявили уничтоженным после операции американского спецназа за год до президентских выборов в США, а повторение процедуры захоронения тела убитого террориста лишь усиливает сходство.

По словам Простакова, американскому лидеру Дональду Трампу нужно восстановить престиж США после вывода военных с сирийских территории, хотя это являлось исполнением предвыборного обещания президента. Действительно, фигура аль-Багдади менее раскручена в США, чем Бен Ладена.

«Сейчас нет другой фигуры, выражающей в себе безусловное зло, ликвидация которой позволяет поднять рейтинг осуществивших это», — объяснил эксперт.

Имеет место информационная кампания, у которой мало общего с реальностью, продолжил Сергей Простаков. Формально президент США избавился от своеобразного «наследия» предшественников, которые напрямую могут быть причастны к созданию террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и сделавших аль-Багдади лидером этой организации, резюмировал эксперт.