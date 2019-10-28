В Госдуме высказались против разрешения на эвтаназию для россиян

Первый зампред фракции «Единая Россия» и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев в разговоре с «Политике Сегодня» высказался против введения эвтаназии в России.

«Я — против эвтаназии. Дело в том, что конкретная практика в частности известного «Доктора Смерть» (Кеворкяна) показывает , что зачастую эвтаназией злоупотребляют. Больные люди могут находиться в плохом настроении. В апатии. И в этом состоянии принять решение об эвтаназии», — полагает Исаев.

Бывают ситуации также ситуации, когда людьми движет корысть: и люди хотят побыстрее вступить в наследство.

«Таких случаев злоупотреблений права на эвтаназию большое количество. Другое дело, что неизлечимым больным нужно обеспечить должный уход и обезболивание, чтобы их последние дни проходили максимально комфортно», — добавил Исаев.

Ранее разрешение эвтаназии в России не исключила глава Минздрава Вероника Скворцова, но только через референдум.

«Само население должно решить, готово оно на это пойти или нет», — подчеркнула Скворцова.

Министр также напомнила, что сейчас значительно упрощено приобретение сильнодействующих опиоидных анальгетиков. Они позволяют купировать приступы боли и избавлять от страданий человека на последних стадиях неизлечимых заболеваний.