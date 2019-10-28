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 Саммит Россия — Африка продемонстрировал, что политика Запада по изоляции РФ провалилась

Саммит Россия — Африка продемонстрировал, что политика Запада по изоляции РФ провалилась
13:42   28 Октября 2019
Весь мир

Саммит Россия — Африка продемонстрировал, что политика Запада по изоляции РФ провалилась

Саммит Россия — Африка продемонстрировал, что политика Запада по изоляции РФ провалилась

Тот факт, что на саммит Россия — Африка приехали представители всех 54 стран Африканского континента говорит о том, что попытки западных стран изолировать Россию провалились. Такое мнение выразил замглавы департамента Африки МИД РФ Олег Озеров.

Речь об этом зашла в понедельник, 28 октября, на заседании дискуссионного клуба «Валдай». 

«Это весомый результат, на который я хотел бы обратить внимание западных коллег в контексте политики изоляции России, потому что сегодня скорее Запад оказался в изоляции из-за своей политики изоляции», — сказал дипломат. 

Озеров добавил, что декларация, принятая на саммите, стала призывом «против гегемонизма, против попыток навязать односторонние подходы, против односторонних санкций, против цветных революций». Россия продемонстрировала желание сотрудничать со странами Африки на равноправной основе. 

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #запад #мид рф #африка

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