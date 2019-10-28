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 Путин поручил создать план развития инфраструктуры участков «дальневосточного гектара»

Путин поручил создать план развития инфраструктуры участков «дальневосточного гектара»
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13:23   28 Октября 2019
Россия

Правительство РФ примет дополнительные меры помощи обманутым дольщикам по поручению Путина

Правительство РФ примет дополнительные меры помощи обманутым дольщикам по поручению Путина

Правительство РФ примет дополнительные меры помощи обманутым дольщикам по поручению главы государства Владимира Путина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля. 

В поручении указано, что правительству необходимо рассмотреть вопрос о завершении строительства тех многоквартирных домов, которые возводятся с привлечением денег от россиян и участвуют в программе долевого строительства, при этом сроки окончания работ нарушены. Кроме того, Владимир Путин поручил правительству оказать содействие добровольному переселению соотечественников, которые сейчас находятся за рубежом. На решение этого вопроса также выделят средства из бюджета. 

Ранее Владимир Путин поручил проработать использование материнского капитала для газификации жилья в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика

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