Правительство РФ примет дополнительные меры помощи обманутым дольщикам по поручению Путина

Правительство РФ примет дополнительные меры помощи обманутым дольщикам по поручению главы государства Владимира Путина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

В поручении указано, что правительству необходимо рассмотреть вопрос о завершении строительства тех многоквартирных домов, которые возводятся с привлечением денег от россиян и участвуют в программе долевого строительства, при этом сроки окончания работ нарушены. Кроме того, Владимир Путин поручил правительству оказать содействие добровольному переселению соотечественников, которые сейчас находятся за рубежом. На решение этого вопроса также выделят средства из бюджета.

Ранее Владимир Путин поручил проработать использование материнского капитала для газификации жилья в России.