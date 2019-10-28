Путин распорядился о льготах на оплату авиабилетов детям-инвалидам из ДФО

Российский лидер Владимир Путин поручил Кабмину предусмотреть льготы на оплату авиабилетов детям-инвалидам из Дальневосточного федерального округа, которые направляются на лечение и обратно. Об этом он распорядился по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока.

Поручение опубликовано в перечне на сайте Кремля. Доклад об исполнении нужно представить до 15 ноября текущего года.

Путин также распорядился показать предложения, направленные на реализацию на базе Приморского краевого перинатального центра пилотного проекта по реабилитации детей до трех лет. Правительству поручено определить источники финансирования проекта.