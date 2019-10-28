Сотрудники либеральных СМИ поведали о цензуре, лоббировании и фейках в интересах спонсоров

В Рунете работает несколько десятков заметных оппозиционных изданий. Одни находятся в России, другие освещают российскую повестку из-за рубежа. Все позиционируют себя «независимыми и честными» СМИ, в противовес «купленным Кремлем», однако на самом деле в них царят цензура, лоббирование интересов спонсоров и изготовление фейков против их конкурентов.

Многие молодые журналисты рвутся работать там, полагая, что так получат возможность творческой реализации и послужат благой идее демократизации общества. Но, как выяснили корреспонденты RT, побеседовавшие с рядовыми сотрудниками ведущих оппозиционных изданий, все совсем иначе – им приходится сталкиваться с авторитарной цензурой, бюрократией и обыкновенной нечестностью работодателя каждый день.

Медуза: коммерческие обязательства

В «Медузе», редакция которой находится в Риге, работает много русских латышей и россиян, желающих жить в европейском городе и получать хорошие гонорары в евро (в среднем 2,5—3 тыс. в месяц) за полную свободу творчества.

Если с зарплатой ожидания не обманываются, то насчет «без цензуры» все совсем не так – каждый материал главы отделов согласовывают лично с главным редактором Егором Колпаковым и гендиректором Галиной Тимченко, а они, в свою очередь, не одобряют ничего, что может не понравиться «коммерческим структурам, перед которыми у издания есть обязательства», рассказал Георгий, работавший в «Медузе» корреспондентом.

Он также добавил, что собирать прямые комментарии российских политиков и чиновников им было очень сложно – многие просто не общаются с изданием, и не отвечают на его запросы.

Например, сегодня вышла статья о смерти советского диссидента Владимира Буковского, где не упомянули об уголовном деле, открытом полицией Великобритании в связи с обилием детского порно на компьютере «борца за правду в этой стране». Видимо, начальство не одобрило.

«ДОЖДЬ»: денег нет, но вы постарайтесь

Если в «Медузе» хотя бы зарплату платят, то на главном телеканале российской оппозиции «Дождь» все куда грустнее. Не согласны с повесткой Кремля и хотите заработать на этом – ищите другое место, предупреждает собеседник RT, корреспондент Светлана.

«По большей части на канал приходят устраиваться мажоры из обеспеченных семей. Они могут позволить себе вкалывать за зарплату ниже рыночной — корреспонденту платят до 50 тыс. рублей в месяц, а работать часто приходится по 12 часов в день», - говорит она.

Стараться за смешные для Москвы деньги никто особо не стремится: операторы не рвутся делать качественный видеоконтент, журналисты – проверять фактуру, ведущие – следить за речью, от чего «Дождь» регулярно попадает под град насмешек медиатусовки, как, например, с сюжетом про московский митинг, где корреспондент в эфире переубеждал собеседника, говорившего неудобную правду об оппозиции. Но, похоже, это не особенно волнует хозяев канала.

Ограничений творческого характера на «Дожде» не очень много – главное, не смей критиковать оппозицию, ФБК и Алексея Навального, а так - работай и будь звездой независимой прессы, за 50 тысяч в месяц.

The New Times: театр звезды Альбац

Это издание, открытое на средства Фонда поддержки свободы прессы, и не было никогда независимым, рассказывает его внештатный сотрудник Сергей.

Евгения Альбац отрабатывает интересы бизнесменов-спонсоров, напрямую лоббируя их среди своей читательской аудитории, но в духе традиций черного пиара – через критику и нападки на их противников. Работать вместе с демократкой старой закалки то еще удовольствие – никакой критики, пожеланий и замечаний «снизу» она не терпит, а если надо подтвердить свою точку зрения фактами, но они не находятся – в ход легко идут фейки.

«Радио Свобода»: недовольство для отчетности

«Радио Свобода» - одно из старейших антироссийских изданий, иноагент и официальное СМИ американского Конгресса, которое читает, как выразилась редактор Евгения, классическая «демшиза». Посещаемость колеблется от темы - статью могут прочитать как 100 тысяч человек, так и от силы десяток за сутки. Но трафик – последнее, что волнует руководство.

Главное, чтобы каждый день выходило что-то направленное против российской власти, о протестной активности в регионах, недовольных «центром», и значимых фигурах оппозиции – за этим следят руководители из офиса в Праге. А так работа спокойная и зарплаты неплохие – сотрудник московского бюро получает в среднем около 100 тысяч рублей в месяц. Самое сложное - найти более или менее вменяемых сотрудников в регионах, которые будут знать, где у них водится «оппозиция», и наладят с ней контакт.

«Настоящее время»: обыски, досмотры и американский паспорт

Но самый лучший ответ на вопрос, зачем идти работать в оппозиционное издание с западным финансированием, дал экс-сотрудник канала «Настоящее время», признанного иноагентом.

По сути, это «филиал» «Радио Свобода», с теми же организаторами - Агентство США по глобальным медиа. В Праге они даже сидят в одном здании – «стекляшке» с суперстрогим пропускным режимом – сотрудников каждый день обыскивают и проверяют паспорта. Здесь никто не работает «за идею» - контракт означает вполне конкретные материальные блага, причем на перспективу.

«Нормальная зарплата, соцпакет, все получают вид на жительство в Европе, а через десять лет — американский паспорт по упрощённой системе, потому что фактически ты являешься сотрудником Государственного департамента США. Поэтому твои документы рассматривают более лояльно», - рассказывает Петр.

Многие сотрудники «Настоящего времени» так давно живут в Европе, что совершенно оторваны от реальной повестки, поэтому представления о России у них смутные - вплоть до искренней веры, что в Москве их немедленно арестуют как «иноагентов». Пока этого не произошло ни с одним сотрудником издания, но вера есть вера, потому и писать про то, как «все плохо» в России, им легче, чем прочим.

От откровений бывших оппозиционных журналистов складывается впечатление, что работать с некоторыми либеральными СМИ вполне можно - если вы циничный космополит без чувства родной земли, хотите европейский ВНЖ, хорошую зарплату и американский паспорт по упрощенной схеме. Но за свободой творчества на благо прекрасной России будущего без «гнета режима» идти туда точно не стоит: редакционную политику в изданиях определяют не светлые идеи, а вполне конкретные коммерческие и политические интересы, враждебные России как государству.