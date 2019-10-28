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 Путин поручил создать план развития инфраструктуры участков «дальневосточного гектара»

Путин поручил создать план развития инфраструктуры участков «дальневосточного гектара»
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12:58   28 Октября 2019
Россия

Студенческий корпус спасателей получит финансовую поддержку по поручению Путина

Студенческий корпус спасателей получит финансовую поддержку по поручению Путина

Всероссийская общественная молодежная организация «Всероссийский студенческий корпус спасателей» получит финансовую поддержку по поручению президента страны Владимира Путина.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, указано, что с 2020 года студенческий корпус спасателей начнет получать финансовую поддержку из федерального бюджета. Выделенные средства пойдут на подготовку и проведение мероприятий, которые помогут повысить знания и степень практической подготовки волонтеров. 

Кроме того, до начала февраля будущего года Владимир Путин ожидает предложений по созданию филиала мастерской управления «Сненж» на Дальнем Востоке. Ранее стало известно, что глава государства поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика

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