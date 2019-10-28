Путин поручил проработать использование материнского капитала для газификации жилья

Деньгами материнского капитала предложили также оплачивать подключение к централизованным системам водоснабжения, водоотведения или для прокладки автономных систем водоснабжения и водоотведения. Российский лидер Владимир Путин поручил правительству до 15 ноября проработать возможность использования части денег материнского капитала для газификации жилья.

Соответствующее поручение содержится в перечне, который дали по итогам встречи президента РФ с представителями общественности Дальнего Востока и опубликовали на сайте Кремля. Кабмин рассмотрит возможность использования денег материнского капитала на оплату услуг по газификации жилых помещений.