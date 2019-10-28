Путин поручил проработать использование материнского капитала для газификации жилья
Деньгами материнского капитала предложили также оплачивать подключение к централизованным системам водоснабжения, водоотведения или для прокладки автономных систем водоснабжения и водоотведения. Российский лидер Владимир Путин поручил правительству до 15 ноября проработать возможность использования части денег материнского капитала для газификации жилья.
Соответствующее поручение содержится в перечне, который дали по итогам встречи президента РФ с представителями общественности Дальнего Востока и опубликовали на сайте Кремля. Кабмин рассмотрит возможность использования денег материнского капитала на оплату услуг по газификации жилых помещений.
ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ИЗ ДОМА В электронном виде можно не только подать заявление о получении сертификата на материнский капитал или о распоряжении,но и получать сам сертификат в виде электронного документа https://t.co/rDci0Olbo2 pic.twitter.com/GOoyw0UWpj— ПФР в Новосибирске (@pfr_novosibirsk) 28 октября 2019 г.