Собянин сообщил, что уровень преступности в Москве с каждым годом снижается

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин встретится с губернатором Московской области Андреем Воробьевым

Путин встретится с губернатором Московской области Андреем Воробьевым

 Путин поручил создать план развития инфраструктуры участков «дальневосточного гектара»

Путин поручил создать план развития инфраструктуры участков «дальневосточного гектара»
РФ и Белоруссия переработают план применения региональной группировки войск

РФ и Белоруссия переработают план применения региональной группировки войск

 Лукашенко возмутился размещением войск США в Литве

Лукашенко возмутился размещением войск США в Литве
Курдские боевики оставили военную базу и блокпост на севере сирийской Ракки

Курдские боевики оставили военную базу и блокпост на севере сирийской Ракки

 Саммит Россия — Африка продемонстрировал, что политика Запада по изоляции РФ провалилась

Саммит Россия — Африка продемонстрировал, что политика Запада по изоляции РФ провалилась
Путин встретится с губернатором Московской области Андреем Воробьевым

Путин встретится с губернатором Московской области Андреем Воробьевым

 Путин поручил создать план развития инфраструктуры участков «дальневосточного гектара»

Путин поручил создать план развития инфраструктуры участков «дальневосточного гектара»
РФ и Белоруссия переработают план применения региональной группировки войск

РФ и Белоруссия переработают план применения региональной группировки войск

 Лукашенко возмутился размещением войск США в Литве

Лукашенко возмутился размещением войск США в Литве
Курдские боевики оставили военную базу и блокпост на севере сирийской Ракки

Курдские боевики оставили военную базу и блокпост на севере сирийской Ракки

 Саммит Россия — Африка продемонстрировал, что политика Запада по изоляции РФ провалилась

Саммит Россия — Африка продемонстрировал, что политика Запада по изоляции РФ провалилась
12:57   28 Октября 2019
Россия

Собянин сообщил, что уровень преступности в Москве с каждым годом снижается

Собянин сообщил, что уровень преступности в Москве с каждым годом снижается

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с каждым годом в столице снижается уровень преступности. За последние десять лет число разбойных нападений и грабежей уменьшилось в пять раз, убийств – в два раза. Речь об этом зашла 28 октября на общегородском совещании по профилактике правонарушений.

«Если смотреть и сравнить результаты, скажем, конца нулевых годов, 2010 года, то разбойные нападения, грабежи в Москве уменьшились в пять раз. Это впечатляющая цифра», — сказал Собянин. 

По его словам, за последние 19 лет угоняют машины, а также грабят квартиры в четыре раза реже. Кроме того, количество убийств сократилось вдвое. Мэр столицы подчеркнул, что такими показателями может гордиться любой город мира. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#москва #собянин #преступность

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...