Собянин сообщил, что уровень преступности в Москве с каждым годом снижается

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с каждым годом в столице снижается уровень преступности. За последние десять лет число разбойных нападений и грабежей уменьшилось в пять раз, убийств – в два раза. Речь об этом зашла 28 октября на общегородском совещании по профилактике правонарушений.

«Если смотреть и сравнить результаты, скажем, конца нулевых годов, 2010 года, то разбойные нападения, грабежи в Москве уменьшились в пять раз. Это впечатляющая цифра», — сказал Собянин.

По его словам, за последние 19 лет угоняют машины, а также грабят квартиры в четыре раза реже. Кроме того, количество убийств сократилось вдвое. Мэр столицы подчеркнул, что такими показателями может гордиться любой город мира.