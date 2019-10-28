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12:49   28 Октября 2019
Весь мир

Курдские боевики покидают границу Сирии и Турции под наблюдением военной полиции РФ

Курдские боевики покидают границу Сирии и Турции под наблюдением военной полиции РФ

Курды из бандформирований покидают зону безопасности на границе Сирии и Турции под наблюдением российской военной полиции. Радикалы оставляют стратегически важные военные объекты.

Отвод оккупантов проходит на севере Ракки. Курдские формирования оставляют территории возле города Айн-Исса, в частности, важную военную базу и блокпост милиции «Асаиш» на трассе М4. Также на ранее захваченной земле расположен брошенный лагерь беженцев. Часть зданий разрушены авиаударами.

Вывод курдских бандформирований проходит в соответствии с планом и под контролем военной полиции РФ.

Курдские боевики покидают границу Сирии и Турции под наблюдением военной полиции РФ

Напомним, операция Турции против боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), «Рабочей партии Курдистана» (РПК), а также их соратников из числа разгромленного «Исламского государства» (запрещено в РФ) длилась с 9 до 22 октября с целью создания 30-километровой буферной зоны безопасности.

22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подписали сочинский меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. После этого Анкара объявила, что широкомасштабная операция на северо-востоке Сирии фактически остановлена. На сирийскую сторону границы с Турцией вошла российская военная полиция. Турция продолжает контролировать значительную территорию, куда намерена в перспективе переселять беженцев.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #курды #ракка #военная полиция

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