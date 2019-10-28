Штат полиции для борьбы с наркотиками в интернете увеличат по указу Путина

Поручение российский лидер Владимир Путин дал по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока, которая состоялась 6 сентября 2019 года. Президент РФ поручил увеличить штат сотрудников полиции для борьбы с незаконным оборотом наркотиков в интернете.

По информации Кремля, министерство внутренних дел организует штатное, кадровое и материально-техническое обеспечение деятельности по пресечению преступлений, которые связанны с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ в интернете.

МВД представит предложения по увеличению штата численности и объема финансирования органов внутренних дел РФ, чтобы подготовить кадры в целях совершенствования указанной деятельности.