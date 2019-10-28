Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Штат полиции для борьбы с наркотиками в интернете увеличат по указу Путина

Штат полиции для борьбы с наркотиками в интернете увеличат по указу Путина

 Уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете введут по поручению Путина

Уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете введут по поручению Путина
Лукашенко возмутился размещением войск США в Литве

Лукашенко возмутился размещением войск США в Литве

 Захарова ответила на угрозу главы «Азова»* ввести тысячи бойцов в Донбасс

Захарова ответила на угрозу главы «Азова»* ввести тысячи бойцов в Донбасс
Власти Франции намерены провести пенсионную реформу к 2025 году

Власти Франции намерены провести пенсионную реформу к 2025 году

 Китаянка родила в 67 лет

Китаянка родила в 67 лет
Штат полиции для борьбы с наркотиками в интернете увеличат по указу Путина

Штат полиции для борьбы с наркотиками в интернете увеличат по указу Путина

 Уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете введут по поручению Путина

Уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете введут по поручению Путина
Лукашенко возмутился размещением войск США в Литве

Лукашенко возмутился размещением войск США в Литве

 Захарова ответила на угрозу главы «Азова»* ввести тысячи бойцов в Донбасс

Захарова ответила на угрозу главы «Азова»* ввести тысячи бойцов в Донбасс
Власти Франции намерены провести пенсионную реформу к 2025 году

Власти Франции намерены провести пенсионную реформу к 2025 году

 Китаянка родила в 67 лет

Китаянка родила в 67 лет
12:34   28 Октября 2019
Россия

Уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете введут по поручению Путина

Уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете введут по поручению Путина

Уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете введут в России по поручению президента страны Владимира Путина. Соответствующую задачу поставил глава государства российскому правительству.

Поручение было дано в сентябре в ходе встречи Владимира Путина с представителями общественности по вопросам развития Дальневосточного региона. По словам президента, необходимо подготовить поправки в законодательство о введении уголовной ответственности за склонение к употреблению наркотиков через интернет. В списке поручений указано, что эти меры станут дополнительными. 

Ранее президент страны Владимир Путин отметил роль СМИ в противостоянии навязыванию стереотипов о России

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...