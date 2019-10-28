Уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете введут по поручению Путина

Уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете введут в России по поручению президента страны Владимира Путина. Соответствующую задачу поставил глава государства российскому правительству.

Поручение было дано в сентябре в ходе встречи Владимира Путина с представителями общественности по вопросам развития Дальневосточного региона. По словам президента, необходимо подготовить поправки в законодательство о введении уголовной ответственности за склонение к употреблению наркотиков через интернет. В списке поручений указано, что эти меры станут дополнительными.

Ранее президент страны Владимир Путин отметил роль СМИ в противостоянии навязыванию стереотипов о России.