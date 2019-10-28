Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился размещением войск США в Литве. Об этом сообщает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, Минску придется ответить на размещение американских войск в нескольких километрах от границы с Белоруссией. Он отметил, что Белоруссия — государство миролюбивое, воевать и «бряцать оружием» не хочет.

«Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было, это прецедент», — возмутился президент страны Александр Лукашенко.

500 военнослужащих США, 30 танков и 25 БМП переброшены в Литву 21 октября 2019 года. Батальон разместился в 15 километрах от границы с Белоруссией на полигоне в Пабраде. Ожидается, что военные США пробудут на территории Литвы полгода.