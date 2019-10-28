Власти Крыма считают, что благодаря игорной зоне в Ялте появятся новые рабочие места

Замглавы Совета министров, министр финансов Крыма Ирина Кивико считает, что создание игорной зоны на полуострове даст республике новые рабочие места и увеличит доходы регионального бюджета за счет налогов. Об этом пишет ТАСС.

Она отметила, что для этих целей будут построены новые здания и помещения, в которых будут работать люди, а это — новые рабочие места. Кроме того, люди, которые будут приезжать играть, будут уплачивать 13% с выигрыша как налог на доходы физических лиц, что пополнит бюджет региона.

«О предполагаемой сумме доходов, которую республика ожидает получить, мы пока не можем говорить. Сначала необходимо определить победителя конкурса — того, кто будет фактически являться администратором этой игорной зоны», — сказала министр.

Напомним, ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании игорной зоны «Золотой берег» в Ялте. Ее площадь составит 146 тысяч квадратных метров.