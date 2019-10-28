Кабмин разрешит строить жилье ближе к аэропортам

Роспотребнадзор по поручению главы Кабмина РФ Дмитрия Медведева изменит оценку уровня шума вблизи аэропортов. Это позволит расширить территорию для строительства домов, пишут «Ведомости» в понедельник, 28 октября.

Такое поручение премьер дал по итогам совещания. Согласно действующим нормам СанПиНа, для оценки вреда здоровью от авиационного шума используют два показателя: максимальное и среднее значения. Для первого норма составляет до 75 дБ днем и 65 дБ ночью, для второго — 55 и 45 дБ соответственно.

По данным издания, Роспотребнадзор должен был исполнить поручение Медведева до 25 октября. За сутки до этого ведомство разместило проект приказа для общественного обсуждения. Пока неизвестно, как и насколько изменится показатель. Сейчас документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу, которая должна завершиться 30 октября.

Представитель столичного Шереметьево подтвердил «Ведомостям», что при изменении СанПиНа приаэродромная территория уменьшится.