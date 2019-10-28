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12:26   28 Октября 2019
Россия

ЕГЭ по литературе в 2020 году не изменят структурно

ЕГЭ по литературе в 2020 году не изменят структурно

Наибольшую сложность в базовой части Единого государственного экзамена по литературе вызвали вопросы на знание текста произведений, которые входят в перечень необходимых для ознакомления, и на знание средств художественной выразительности. Однако ЕГЭ по литературе в 2020 году не изменят содержательно или структурно. Об этом сообщил представитель Федерального института педагогических измерений.

«В 2020 году изменения в КИМ по литературе не планируются», — сказал он.

По информации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, выпускники и педагоги при подготовке к экзамену сосредоточатся на проблемных зонах, которые обозначили при оценке результатов прошлых лет. Хотя выпускники 2019 года успешно справились с заданиями. Средний тестовый балл — 62,9.

Среди заданий повышенного уровня сложности, которые требуют небольшого развернутого ответа, затруднили школьников задания 9 и 16, проверяющие умение включать предложенное произведение в литературный контекст с помощью межтекстового сопоставления. Чтобы успешно сдать ЕГЭ по литературе выпускникам нужно не только знать литературоведческие понятия и литературный контекст, но и уметь внимательно читать и анализировать литературные произведения.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #егэ #литература

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