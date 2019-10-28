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Власти Франции намерены провести пенсионную реформу к 2025 году

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Китаянка родила в 67 лет
11:57   28 Октября 2019
Весь мир

Власти Франции намерены провести пенсионную реформу к 2025 году

Власти Франции намерены провести пенсионную реформу к 2025 году

Власти Франции намерены провести пенсионную реформу к 2025 году несмотря на то, что среди жителей страны она непопулярна. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью местной радиостанции RTL. 

По словам Макрона, реформа будет нелегкой, но власти страны постараются сделать все, чтобы противники нововведений не смогли заблокировать ее запуск. Президент Франции заявил, что решение о проведении пенсионной реформы может сделать его менее популярным, но если он не проведет ее, то таким образом предаст обещания, данные народу ранее. 

В 2025 году Франция намерена установить единую пенсионную систему для всех жителей страны. Она будет основана на начислении баллов, которые в свою очередь будут зависеть от размера оклада и трудового стажа. Тем, кто уйдет на пенсию в положенном им возрасте в 62 года, не будут выплачивать 10 процентов пенсии. Если человек проработает еще год, то лишится пяти процентов. В свою очередь, если житель страны отправится на пенсию в 65 или 66 лет, то получит прибавку к выплате в пять и десять процентов соответственно. Кроме того, власти планируют отменить досрочный выход на пенсию для некоторых категорий граждан. 

Сотрудники транспортной сферы, которым хотят отменить досрочный выход на пенсию, 5 декабря организуют акции протеста против нововведений.

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Автор: Ольга Воскресенская
#франция #политика #весь мир #макрон #пенсионная реформа

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