Власти Франции намерены провести пенсионную реформу к 2025 году несмотря на то, что среди жителей страны она непопулярна. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью местной радиостанции RTL.

По словам Макрона, реформа будет нелегкой, но власти страны постараются сделать все, чтобы противники нововведений не смогли заблокировать ее запуск. Президент Франции заявил, что решение о проведении пенсионной реформы может сделать его менее популярным, но если он не проведет ее, то таким образом предаст обещания, данные народу ранее.

В 2025 году Франция намерена установить единую пенсионную систему для всех жителей страны. Она будет основана на начислении баллов, которые в свою очередь будут зависеть от размера оклада и трудового стажа. Тем, кто уйдет на пенсию в положенном им возрасте в 62 года, не будут выплачивать 10 процентов пенсии. Если человек проработает еще год, то лишится пяти процентов. В свою очередь, если житель страны отправится на пенсию в 65 или 66 лет, то получит прибавку к выплате в пять и десять процентов соответственно. Кроме того, власти планируют отменить досрочный выход на пенсию для некоторых категорий граждан.

Сотрудники транспортной сферы, которым хотят отменить досрочный выход на пенсию, 5 декабря организуют акции протеста против нововведений.