Число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России снизилось

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что в России за девять месяцев этого года сократилось число случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

«Сейчас уже мы достигли результата за последние два года, что число новых случаев у нас больше не увеличивается. И, я боюсь сглазить, но по предварительным данным девяти месяцев текущего года, у нас снизилось число новых случаев ВИЧ», — отметила министр.

По ее словам, с начала 2000 годов заболеваемость ВИЧ росла. На данный момент зарегистрировано около 900 тысяч инфицированных пациентов. Лечение проходят 66 процентов, когда еще четыре года назад — 26 процентов.

Скворцова выразила надежду, что к концу года терапию будут получать 75 процентов заболевших, а в 2020 году — 90 процентов.