Столичный суд признал банкротом завод микроэлектроники «Ангстрем-Т»

Конкурсным управляющим утвердили Петра Науменко, его отчет о ходе банкротства суд назначил на 21 апреля. Арбитражный суд Москвы признал банкротом подконтрольный государственной корпорации «ВЭБ.РФ» зеленоградский завод «Ангстрем-Т», который производил микроэлектронику.

Также открыли процедуру конкурсного производства. Ранее первую процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в марте по заявлению госкорпорации развития «ВЭБ.РФ». Суд включил в реестр требований кредиторов долг перед ВЭБом сначала в 14,3 миллиарда рублей, затем — еще в 83,2 миллиарда рублей.

Обязательства возникли по договору кредитной линии на 815 миллионов евро от 9 апреля 2008 года. «Ангстрем-Т» — российское предприятие микроэлектроники по производству микросхем и чипов. Предприятие находится в Зеленограде и работает с 2016 года. Строили завод с 2008 года на деньги, которые выделил Внешэкономбанк.