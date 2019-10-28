Игорная зона «Золотой берег» появится в Ялте по распоряжению Медведева

Игорная зона «Золотой берег» появится в Ялте по распоряжению премьер-министра России Дмитрия Медведева. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Согласно документу, площадь игорной зоны в Крыму составит более 146 тысяч квадратных метров. Ранее министерство финансов региона сообщало, что в Крыму действительно планируется формирование игорной зоны, она будет находиться под Ялтой возле поселка Кацивели, передает РИА Новости.

В конце минувшего года в России закрыли игорную зону «Азов-Сити» в Краснодарском крае.