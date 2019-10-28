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Лукашенко возмутился размещением войск США в Литве

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11:29   28 Октября 2019
Россия

Игорная зона «Золотой берег» появится в Ялте по распоряжению Медведева

Игорная зона «Золотой берег» появится в Ялте по распоряжению Медведева

Игорная зона «Золотой берег» появится в Ялте по распоряжению премьер-министра России Дмитрия Медведева. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Согласно документу, площадь игорной зоны в Крыму составит более 146 тысяч квадратных метров. Ранее министерство финансов региона сообщало, что в Крыму действительно планируется формирование игорной зоны, она будет находиться под Ялтой возле поселка Кацивели, передает РИА Новости. 

В конце минувшего года в России закрыли игорную зону «Азов-Сити» в Краснодарском крае. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #политика #ялта #игорная зона

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