Выплатили долг работникам службы обеспечения полетов аэропорта Самары

Инспектор труда установил, что работникам службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов (подразделение ведомственной пожарной охраны) не начисляли и не выплачивали надбавку за опасные условия труда с февраля 2018 года. Об этом сообщил представитель Роструда.

По его словам, работникам аэропорта Курумоч в Самаре задолжали 1,3 миллиона рублей, чем нарушили трудовое законодательство. В результате принятых Государственной инспекцией труда в Самарской области мер права 86 работников аэропорта восстановили. За допущенные правонарушения виновные лица привлекли к административной ответственности.

«Работодатель погасил выявленную задолженность», — добавили в ведомстве.