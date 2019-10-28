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11:33   28 Октября 2019
Россия

Крым в этом году посетили рекордные 6,87 миллиона туристов

Крым в этом году посетили рекордные 6,87 миллиона туристов

Более 6,8 миллиона туристов посетили Крым с начала текущего года. Таким образом, был установлен новый рекорд за постсоветский период, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«В нашем регионе с начала года уже отдохнули 6 миллионов 870 тысяч человек. Это на десять процентов превышает прошлогодний показатель. Напомню, что в 2018 году Крым посетили 6 миллионов 800 тысяч туристов», — заявил он. 

Отдыхать в Крыму предпочитают жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Приволжского, Уральского федеральных округов. Также отдохнуть на полуострове любят жители Украины, Белоруссии, Казахстана.

В 2017 году полуостров посетили 5,2 миллиона человек, в 2016 году — 5,57 миллиона, в 2015 году — 4,6 миллиона, а в 2014 году — 3,8 миллиона туристов. 

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Автор: Виктория Разумовская
#крым #туризм #аксенов

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