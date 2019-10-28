Российский лидер Владимир Путин наградил Орденом Дружбы вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо. Указ появился на портале правовой информации. В документе отмечается, что Мурильо награжден за заслуги по укреплению сотрудничества и дружбы между народами России и Никарагуа, а также за сближение и взаимообогащение культур.

Также Орденом Дружбы награждены еще девять деятелей искусств и дипломатов, в их числе композитор Вадим Петров и глава правления объединения «Славянский культурный центр» Татьяна Кузина. Кроме того, Владимир Путин наградил Медалью Пушкина шестерых представителей иностранных вузов.

Ранее Владимир Путин поздравил с 60-летним юбилеем главу ВГТРК Олега Добродеева.