Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Штат полиции для борьбы с наркотиками в интернете увеличат по указу Путина

Штат полиции для борьбы с наркотиками в интернете увеличат по указу Путина

 Уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете введут по поручению Путина

Уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете введут по поручению Путина
Лукашенко возмутился размещением войск США в Литве

Лукашенко возмутился размещением войск США в Литве

 Захарова ответила на угрозу главы «Азова»* ввести тысячи бойцов в Донбасс

Захарова ответила на угрозу главы «Азова»* ввести тысячи бойцов в Донбасс
Власти Франции намерены провести пенсионную реформу к 2025 году

Власти Франции намерены провести пенсионную реформу к 2025 году

 Китаянка родила в 67 лет

Китаянка родила в 67 лет
Штат полиции для борьбы с наркотиками в интернете увеличат по указу Путина

Штат полиции для борьбы с наркотиками в интернете увеличат по указу Путина

 Уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете введут по поручению Путина

Уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете введут по поручению Путина
Лукашенко возмутился размещением войск США в Литве

Лукашенко возмутился размещением войск США в Литве

 Захарова ответила на угрозу главы «Азова»* ввести тысячи бойцов в Донбасс

Захарова ответила на угрозу главы «Азова»* ввести тысячи бойцов в Донбасс
Власти Франции намерены провести пенсионную реформу к 2025 году

Власти Франции намерены провести пенсионную реформу к 2025 году

 Китаянка родила в 67 лет

Китаянка родила в 67 лет
11:13   28 Октября 2019
Россия

Путин наградил Орденом Дружбы вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо

Путин наградил Орденом Дружбы вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо

Российский лидер Владимир Путин наградил Орденом Дружбы вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо. Указ появился на портале правовой информации. В документе отмечается, что Мурильо награжден за заслуги по укреплению сотрудничества и дружбы между народами России и Никарагуа, а также за сближение и взаимообогащение культур.

Также Орденом Дружбы награждены еще девять деятелей искусств и дипломатов, в их числе композитор Вадим Петров и  глава правления объединения «Славянский культурный центр» Татьяна Кузина. Кроме того, Владимир Путин наградил Медалью Пушкина шестерых представителей иностранных вузов. 

Ранее Владимир Путин поздравил с 60-летним юбилеем главу ВГТРК Олега Добродеева.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #никарагуа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...