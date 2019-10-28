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 Китаянка родила в 67 лет

Китаянка родила в 67 лет
11:52   28 Октября 2019
Весь мир

Китаянка родила в 67 лет

Китаянка родила в 67 лет

Девочка весом 2,6 килограмма появилось на свет у 67-летней женщины в Китае. Об этом сообщает South China Morning Post в понедельник, 28 октября.

Рождение ребенка подтвердили в больнице, но не уточнили детали. По данным издания, за состоянием девочки наблюдают врачи. На протяжении всей беременности женщина отмечалась у медиков.

Известно, что отец ребенка – адвокат, а мать — медсестра. У них есть взрослые дети и внуки.

Ранее врачи одной из клиник Сеула перепутали медицинские карты пациенток и сделали аборт женщине, которая находилась на шестой неделе беременности.

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Автор: Саида Габиева
#ребенок #китай #роды

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