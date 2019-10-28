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11:30   28 Октября 2019
Россия

Зимняя погода придет в Москву к субботе

Зимняя погода придет в Москву к субботе

Зимняя погода ждет москвичей в ночь на субботу, 2 ноября. Температура воздуха в Москве опустится до минус семи градусов, днем ожидается от нуля до минус четырех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

«Это уже характер погоды больше соответствующий зимнему», — отметила метеоролог.

Позднякова не ислючила, что в ноябре теплая погода еще вернется и температура воздуха будет положительной

Ранее в Гидрометцентре призвали московских автомобилистов срочно поменять резину в связи с надвигающимся похолоданием.

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #погода #зима

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