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 Нуждающиеся дети получат незарегистрированный в РФ «Фризиум» до конца недели

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11:03   28 Октября 2019
Россия

Нуждающиеся дети получат незарегистрированный в РФ «Фризиум» до конца недели

Нуждающиеся дети получат незарегистрированный в РФ «Фризиум» до конца недели

Ранее директора фонда помощи хосписам «Вера» Анна (Нюта) Федермессер рассказала, что семьи смогут получить «Фризиум» до конца следующей недели (до 3 ноября).

«Все будут обеспечены, кому это необходимо... Она (первая партия) уже завезена вчера», — заявила Скворцова.

По ее словам, на этой неделе до среды препарат получат столичные дети, до конца недели «Фризиум» развезут по всей по всей стране. Сейчас известно о 550 детях, которые нуждаются в лекарстве.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги на закупку иностранных лекарств, которые пока не производятся в России и не зарегистрированы. До конца 2023 года стоит задача наладить производство нужных форм в РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#лекарства #скворцова

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