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10:49   28 Октября 2019
Россия

Скворцова прокомментировала возможное разрешение эвтаназии в РФ

Скворцова прокомментировала возможное разрешение эвтаназии в РФ

Глава российского Минздрава Вероника Скворцова прокомментировала возможное разрешение эвтаназии в РФ. По ее словам, этот вопрос необходимо обсуждать с населением страны.

Как подчеркнула Скворцова, разрешать в нашей стране эвтаназию или нет, должны решить сами жители России. При этом нужно учесть, что есть другие способы избавления от страданий, например оказание паллиативной помощи, заявила министр здравоохранения. По ее словам, только население вправе решить, готово оно на введение добровольной эвтаназии в стране или нет.

Глава ведомства рассказала, что в некоторых странах эвтаназию разрешили после проведения референдума, так как это частично касается религии. При этом Скворцова отметила, что в ряде стран есть случаи злоупотребления этим правом. 

На минувшей неделе эвтаназию провели 40-летней паралимпийской чемпионке из Бельгии, которая страдала от неизлечимого недуга.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #здравоохранение #эвтаназия #скворцова

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