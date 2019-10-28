Косачев уверен, что США стремятся к одностороннему военному превосходству

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает, что Вашингтону не нужен баланс сил, ему нужно одностороннее военное превосходство.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу. Противники договора считают, что он помогает России собирать разведывательную информацию в Штатах.

«Если и когда кто-то берется за его (договора) разрушение, причина может быть только одна: американцам важно ограничить, утаить от партнеров или конкурентов свои собственные нарушения других обязательств по другим соглашениям», — считает парламентарий.

По его словам, Белый дом хочет достичь одностороннего военного превосходства. Если любой документ в сфере разоружения — это договор о балансе сил, американцам это не нужно. Они уже разрушили Договор по ПРО, ДРСМД и, возможно, будет разрушен ДСНВ.