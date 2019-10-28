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10:43   28 Октября 2019
Россия

США отказались передать РФ осужденного на 20 лет летчика Ярошенко

США отказались передать РФ осужденного на 20 лет летчика Ярошенко

Власти США отказали России в передаче летчика Константина Ярошенко, который отбывает в американской тюрьме 20-летний срок за причастность к контрабанде наркотиков. О решении Вашингтон сообщил в тот же день, когда в Москву вернулась другая российская заключенная — Мария Бутина.

В письме, направленном в Минюст РФ говорится, что переда Ярошенко невозможна из-за «серьезности обвинений и тяжести преступлений». Такое решение США приняли еще 7 октября, но проинформировали о нем только спустя три недели,

Семья летчика подавлена решением. Сам Ярошенко заявил, что не может поверить в отказ США.

«Конечно, возвращение Бутиной вселило в меня надежду. Но я знаю, что Москва продолжит добиваться, чтобы меня вернули любыми способами», — сказал он «Известиям».

Теперь Ярошенко сможет вновь просить задействовать Страсбургскую конвенцию 1983 года по передаче осужденных лиц в страну гражданства только через два года.

США отказались передать РФ осужденного на 20 лет летчика Ярошенко

Российского летчика арестовали в Либерии 28 мая 2010 года в рамках операции «Рилентлис». Его обвинили в причастности к контрабанде крупных партий кокаина. Ярошенко и его адвокаты отрицали вину, неоднократно назвав расследование провокацией.

В 2011 году американский суд приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы.

Защита летчика не раз указывала на негуманные условия его содержания и ухудшающееся здоровье. В 2019 году в тюремной больнице ему удалили несколько опухолей желудка.

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Автор: Арсений Аскольский

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