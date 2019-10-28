Частный самолет столкнулся с автомобилем в аэропорту Петербурга

Частный самолет столкнулся с автомобилем в аэропорту Санкт-Петербурга. Об этом сообщает транспортная полиция, сотрудники которой назначили проведение проверки.

Как отмечает ведомство, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 27 октября, в Пулково. Водитель служебного автомобиля въехал в самолет, так как не увидел его из-за плохой погоды. В момент инцидента в самолете находился один пассажир, а также три члена экипажа. Пострадавших в результате случившегося нет, но у воздушного судна заметна вмятина на фюзеляже.

Сейчас сотрудникам транспортной полиции предстоит выяснить причину аварии и установить все обстоятельства случившегося.