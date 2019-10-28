Смертность от инсультов в России снизилась в два раза

Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что в России за последние десять лет смертность от инсультов снизилась в два раза, от острых инфарктов — на 20 процентов.

«За 10 лет мы более чем в 2 раза снизили смертность от инсультов, от травм, ДТП, на 20 процентов от острых инфарктов миокарда», — заявила министр.

По ее словам, этого удалось добиться благодаря созданию системы центров для спасения жизни человека при жизнеугрожающих состояниях. Скворцова отметила, что центры расположены таким образом, чтобы за «золотой час», когда пациента еще можно спасти, до одного из них можно было довести из прикрепленных территорий любого человека.