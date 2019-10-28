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10:22   28 Октября 2019
Россия

Глава Башкирии Хабиров стал премьер-министром республики

Глава Башкирии Хабиров стал премьер-министром республики

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, по которому  он возглавил правительство региона и определил его структуру. Об этом говорится на сайте главы республики в понедельник, 28 октября.

Хабиров стал премьер-министром Башкирии в соответствии со статьей 91 Конституции республики. Ранее предшественник Хабирова Рустэм Хамитов тоже некоторое время возглавлял региональное правительство.

Согласно указу, первым заместителем главы правительства назначен Андрей Назаров. Его основная задача — координация работы правительства по достижению показателей нацроектов и обеспечению выполнения целевых показателей по стратегическим направлениям социально-экономического развития Башкирии до 2024 года.

Кроме того, Хабиров представил изменения в структуре регионального кабмина спустя месяц после официального вступления в должность.

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Автор: Арсений Аскольский
#башкирия #хабиров

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