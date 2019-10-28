Почти треть россиян имеют денежные накопления, показал опрос

Почти треть россиян имеют денежные накопления, показало исследование Аналитического центра НАФИ.

Как передает РБК, 43 процента опрошенных рассказали, что копят деньги без какой-либо цели, на будущее. Количество россиян, копящих на старость, выросло на девять пунктов за два года и составило 25 процентов. Также россияне стали активнее копить деньги на отдых, причем большинство из тех, кто делает это, проживают в Петербурге и Москве.

На недвижимость копят 16 процентов опрошенных, а на ремонт своего жилья — 17 процентов. Также жители страны стали активнее откладывать деньги на образование: два года назад показатель составлял семь процентов, сейчас уже 14 процентов. 12 процентов респондентов рассказали, что откладывают деньги на покупку авто, а на приобретение бытовой техники и мебели копят девять процентов опрошенных.