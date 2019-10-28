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10:11   28 Октября 2019
Россия

Путин поздравил с юбилеем гендиректора ВГТРК

Путин поздравил с юбилеем гендиректора ВГТРК

Глава государства Владимир Путин поздравил гендиректора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олега Добродеева с 60-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что организаторские способности, а также глубокое знание тонкостей профессии помогают Добродееву успешно руководитель одной из крупнейших телерадиокомпаний страны, вдохновлять единомышленников решать поставленные задачи и добиваться целей, а также воплощать в жизнь интересные проекты.

Олег Доброедеев родился 28 октября 1959 года в Москве. На телевидении он работает с 1983 года, начав на Центральном телевидении СССР. Был одним из создателей Дирекции информационных программ ВГТРК, независимой коммерческой телекомпании НТВ. ВГТРК он возглавляет уже 19 лет.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #журналисты #вгтрк #добродеев

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