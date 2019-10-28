Росгвардия подготовила и приняла более 40 федеральных законов за три года, рассказал глава ведомства Виктор Золотов. По его словам, все законы были направлены на совершенствование правоотношений в сферах компетенции Росгвардии.

Как сообщил Золотов, за три года с момента образования ведомства сотрудники Росгвардии провели большой комплекс мероприятий в вопросах интересов граждан России и организаций. Глава Росгвардии отметил, что эти вопросы касались оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности и охраны имущества.

«В течение трех лет создано и принято свыше 40 федеральных законов, из которых 16 разработали сотрудники соответствующих подразделений и служб Росгвардии. Эта работа будет продолжаться», — сообщил Виктор Золотов в интервью «Парламентской газете».

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что сотрудникам ведомства начнут выдавать видеорегистраторы.