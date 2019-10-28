Горбачев считает, что Северная Корея может отказаться от ядерной программы

Бывший президент СССР Михаил Горбачев уверен, что надежда убедить КНДР отказаться от ядерной программы есть, несмотря на все трудности переговоров по этой теме. Об этом говорится в новой книге политика «Что поставлено на карту: будущее глобального мира», пишет РИА Новости.

Горбачев вспомнил свою поездку на Корейский полуостров в 2009 году, где он принял участие в церемонии открытия Парка колокола мира на границе демилитаризованной зоны между Севером и Югом. Тогда он видел, как простые люди стремятся к миру и избавлению региона от ядерного оружия.

Экс-президент СССР считает, что если Москва и Вашингтон первые проведут переговоры по ядерной тематике, то изменится атмосфера, возникнут условия для диалога с другими странами, обладающими ядерным арсеналом.

Горбачев также напомнил, что некоторые страны самостоятельно отказались от ядерного оружия. Речь идет о ЮАР, Украине, Казахстане и Белоруссии.